كل ما تريد معرفته عن «أوميكرون».. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المعلومات الأولية عن فيروس أوميكرون، وقالت وزارة الصحة إن البيانات التي وردت إلينا من منظمة الصحة العالمية تشير إلى اكتشاف فيروس أوميكرون في جنوب إفريقيا لأول مرة، موضحة أن متحور كورونا الجديد هو الأشد عدوى حتى الآن والأكثر انتشارا.

كل ما تريد معرفته عن فيروس «أوميكرون»

وأضافت المنظمة في المعلومات التي أصدرتها بشأن فيروس أوميكرون أنه من المبكر جدا أن نصدر الحكم بأنه ستقل فاعلية اللقاحات أمام المتحور الجديد لكورونا، لافتة إلى أن فيروس أومكيرون يحتوي على أكثر من 30 تغييرا على البروتين المرتفع «سبايك بروتين»، وهو البروتين الذي يلتصق بالخلايا المضيفة وهو الهدف الرئيسي لمناعة الجسم.

منظمة الصحة العالمية: فيروس أوميكرون الأشد

ودعت منظمة الصحة العالمية كل المواطنين من أنحاء العالم بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والمتحور الجديد وهي ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس ومساعدة البلدان في الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وتابعت المنظمة، أن المتحور الجديد ظهر في جنوب إفريقيا نظرا لانتشار مرض الإيدز في هذه المنطقة وضعف المناعة لدى المواطنين وقلة اللقاحات والحاصلين عليها، لذلك ندعو المواطنين بأخذ اللقاحات لاكتساب الجسم للمناعة اللازمة لمواجهة الفيروس.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة متعلقة بالحجر الصحي بجميع المنافذ الجوية والبحرية ورفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، ودعت المواطنين للتسجيل للحصول على اللقاح، كما أعلنت أمس عن وصول 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر».