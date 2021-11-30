احذر شارع الهرم وكوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية اليوم

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، زحامًا وتكدسا مروريا، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري، في ظل مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار الـ24 ساعة.

تقدم «الوطن» لقرائها الحركة المرورية لصباح اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة كالآتي:

يعمل رجال الإدارة العامة للمرور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على إزالة أي معوقات مرورية، من خلال المتابعة الدورية؛ تسهيلًا على المواطنين.

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن

شهد محور صفط اللبن كثافات مرورية متحركة، وأيضًا كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، بالإضافة إلى كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وذلك بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، كما شهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

ازدحام مروري بشارع الهرم

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بشارع الهرم، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو، كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، بالإضافة إلى كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

كثافات متحركة بجامعة الدول العربية

شهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، كثافات مرورية متحركة، وأيضًا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، بجانب بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

احذر كوبري أكتوبر

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، بالإضافة غلى كثافات أخرى في الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

كثافات مرورية متحركة بصلاح سالم

شهد نفق الأزهر تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، بالإضافة إلى ظهور كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس.

زحام مروري بكورنيش المعادي

كما ظهرت كثافات مرورية على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، بجانب بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.