ضبط 750 كيلو أرز مجهول المصدر قبل بيعها بالأسواق في العاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 750 كيلو أرز مجهول المصدر

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد ابراهيم ومفتشي الإدارة بحملة على المخابز والمطاعم والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالجمله لوجود سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 30 شيكارة أرز أبيض زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي 750 كيلو أرز مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد 6 ربطة سكر حر ناقصة الوزن بمتوسط 100 جرام، بكل كيس سكر على ذمة المحضر».

محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية بدون ترخيص

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على شيكارة دقيق فاخر.

وتحرير محضر ضد أحد أصحاب المطاعم لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير عدد 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.