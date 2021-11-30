خطوات ومزايات التحويل اللحظي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن كيفية التحويل من بطاقات الخصم المباشر أو المدفوعة مقدمًا لأي بطاقة مدفوعة مقدمًا خاصة ‏بالبنك الأهلي المصري من خلال ماكينات الـ‏ATM‏.

التحويل اللحظي من البنك الأهلي

وتتمثل خطوات التحويل اللحظي للأموال عبر ATM‏ من البنك الأهلي المصري في اتباع الخطوات الآتية:

- زيارة أقرب ماكينة صراف آلي ATM وإدخال البطاقة والرقم السري.

- اختر خدمات أخرى.

- اختر التحويل إلى بطاقة.

- الموافقة على الشروط والأحكام.

- إدخال المبلغ المراد تحويله.

- اختر الحساب المحول منه.

- إدخال رقم البطاقة المسبقة الدفع.

- تأكيد التحويل.

مزايا خدمة التحويل اللحظي من البنك الأهلي المصري

- إمكانية التحويل اللحظي إلى البطاقات المدفوعة مقدمًا عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

- تتم عملية التحويل في ذات اللحظة وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

- تقليل تداول النقدية ودعم التوجه العام للدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد عبر استبدال المعاملات النقدية بالحلول الإلكترونية التي يتم تقديمها للعملاء.

- تتيح التحويل من حساب العميل باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة المدفوعة مقدمًا إلى بطاقة أخرى مدفوعة مقدمًا مصدرة من البنك الأهلي.

وأشار البنك الأهلي إلى أنّ التحويل مجانًا بين بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، تكون وفقًا ومحددات السحب للبطاقة الخاصة بالعميل.

وتأتي الخدمة في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف التطوير والتحديث المستمر لخدماته عبر تطبيق أحدث التقنيات، لتقديم باقة مبتكرة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تُساهم في إحداث تغيير جذري للنمط التقليدي للمعاملات المصرفية اليومية.