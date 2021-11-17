شروط الحصول على قرض البنك الأهلي لغير الموظفين

يعاني البعض من عدم وجود وظيفة ثابتة لهم، حيث يعملون بأجر يومي أو في الأعمال الحرة، أو دون عقود في بعض منشآت القطاع الخاص، وعند تعرضهم لضائقة مالية أو رغبتهم في التوسع وعمل مشروع خاص، يحاولون الحصول على قرض شخصي من أحد البنوك، ومع وجود بعض التعقيدات لمنح البنوك قروضا لغير الموظفين، قدّم البنك الأهلي تسهيلات عدة في هذا الصدد.

وتستعرض الوطن في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل الحصول على قرض شخصي لغير الموظفين من البنك الأهلي والأوراق المطلوبة.

تفاصيل الحصول على قرض شخصي لغير الموظفين

- تصل قيمة القرض إلى مليون ونصف المليون جنيه، بإجمالي 3 ملايين جنيه، وبفترة سداد تصل لـ7 سنوات.

- يتيح البنك الأهلي للحاصلين على القرض تأمينا على الحياة والعجز الكلي مجانًا، ويمكن الحصول على القرض دون ضامن.

الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على قرض البنك الأهلي لغير الموظفين

1- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 65 عاما في نهاية سداد القرض.

2- تقديم صورة البطاقة الشخصية للمقدم على القرض شرط أن تكون «سارية».

3- تقديم إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط التجاري الذي يريد أخذ القرض لأجله.

4- تقديم صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

5- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

6- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

7- بالنسبة لأصحاب الأعمال عليهم تقديم عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء.

8- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

9- يجب أن يكون الحد الأدنى سنتين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك.