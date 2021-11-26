تعرف على مزايا 3 شهادات ادخارية في البنك الأهلي: فائدة تصل لـ11%

يسعى الكثير من الأفراد في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وكذلك معدلات التضخم، إلى الاحتفاظ ببعض المدخرات التي تساعدهم في نفقاتهم وقت الحاجة إليها، أو تحقيق عائد ثابت يضاف إلى الدخل الشهري أو السنوي.

وتعد المنتجات المصرفية، من شهادات ادخار أو ودائع ذات عائد ثابت ومنتظم، أحد أهم أوجه استثمار الأفراد، خاصة أصحاب الدخل الثابت والمعاشات، حيث تهتم البنوك المحلية بتنويع منتجاتها، وتقديم أعلى عائد تنافسي في السوق المصرية؛ خاصة البنوك الحكومية.

ويقدم البنك الأهلي المصري، أقدم البنوك المحلية، وصاحب أكبر حصة من الأصول بين البنوك الحكومية في الوقت الحالي، العديد من منتجات التجزئة للأفراد، نستعرض منها في ذلك التقرير أهم شهادات الادخار للأفراد بالعملة المحلية، وأهم مميزاتها، كالآتي:

1. الشهادة البلاتينية

يمكن للأفراد الحصول على شهادة بلاتينية من البنك الأهلي، بمبلغ 1000 جنيه كحد أدنى، كما يتوفر العديد من الفئات السعرية للشهادة بمضاعفات القيمة المشار إليها.

وتصل مدة الشهادة البلاتينية إلى 3 سنوات، بسعر فائدة شهري 11%.

ومن مميزات الشهادة البلاتينية أنها:

- تتيح لحاملها الاقتراض بضمانها، وفق تعليمات وشروط البنك الأهلي.

- يمكن إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها، بضمان الشهادة.

- عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من أول يوم عمل بعد عملية الشراء.

فيما تعد أهم الشروط:

1. لا يمكن للعميل استرداد قيمة أو المبلغ المدفوع للشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، وحين ذلك يتم الاسترداد وفقاً للقواعد والشروط المعلنة من البنك.

2. يحصل العميل على كامل قيمة الشهادة الأسمية، عند الاسترداد بعد إنتهاء مدة الشهادة.

2. الشهادة البلاتينية بعائد متغير

تعد تلك الشهادة من البنك الأهلي المصري، بنفس شروط الشهادة الأولى وكذلك مميزاتها، حيث أنَّ قيمتها تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها 3 سنوات، إلا أنها تختلف عنها في الآتي في طبيعة العائد ودورته وقيمته الإسمية:

-العائد:

1. ربع سنوي، بفائدة 8.5%

2. متغير ومرتبط بسعر إيداع البنك المركزي، بزيادة 0.25% يتم تطبيقه من أول يوم عمل بعد قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة، وذلك على جميع العملاء.

3. الشهادة الخماسية بعائد شهري

- أقل سعر للشهادة 1000 جنيه، ويتوافر أسعار أخرى لها بمضاعفات تلك القيمة

- العائد: شهري بنسبة فائدة 10.25%، وهو ثابت طوال مدة الشهادة

- مدة الشهادة: 5 سنوات

- يبدأ احتساب العائد منذ الشهر التالي لشراء الشهادة