«أوميكرون» حول العالم.. فرنسا واليابان تسجلان أول إصابة

أعلنت دول عدة حول العالم، تسجيل إصابات بمتحور «أوميكرون»، الجديد، والذي رُصد لأول مرة في جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق.

فرنسا

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بمتحور كورونا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلانها الاشتباه فى 10 مصابين بالفيروس.

كندا

وفي كندا أعلنت مقاطعة كيبيك، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتحور «أوميكرون»، الجديد لفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إعلان حكومة مقاطعة «أونتاريو»، عن تسجيل حالتي إصابة بالمتحور في «أوتاوا»، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 3 حالات إصابة.

اليابان

وذكرت وكالة أنباء «كيودو»، اليابانية، اليوم، أن الحكومة اليابانية أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور «أوميكرون» الجديد، كما قررت إغلاق حدودها أمام جميع المسافرين الأجانب القادمين إليها بداية من اليوم، للحد من انتشار المتحور الجديد على أراضيها.

إسبانيا

وسجل مستشفى «جرجوريو مارانيون»، في العاصمة الإسبانية «مدريد»، أول إصابة بمتحور «أوميكرون»، ووفقا صحيفة «إل بايس» الإسبانية، فإن المصاب رجل يبلغ من العمر 51 عاما، عاد من جمهورية جنوب إفريقيا في 28 نوفمبر الجاري.

بريطانيا

ورصدت الحكومة الاسكتلندية 6 حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة المتحدة إلى 9 حالات، كما طلبت الحكومة من سلطات الصحة العامة متابعة للمخالطين في جميع الحالات، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الإخبارية.

وكانت السلطات الصحية، كشفت الأسبوع الماضي، عن 3 حالات إصابة بالمتحور الجديد، ما دفع الحكومة البريطانية إلى تشديد الإجراءات بشأن ارتداء الكمامات وفحص الوافدين إلى البلاد.

سويسرا

وأعلنت السلطات الصحية في سويسرا، تسجيل أول حالة إصابة محتملة بـمتحور «أوميكرون»، الجديد تزامنا مع تشديد إجراءات دخول المسافرين إليها لمنع انتشار الفيروس بالبلاد.

هولندا

كما كشفت السلطات الهولندية، عن تسجيل 13 حالة إصابة بالمتحور «أوميكرون» الجديد، بين أجانب كانوا على متن رحلات قادمة من جنوب إفريقيا خلال الأسبوع الجاري، حيث أكد المعهد الوطني للصحة وجود 13 حالة إصابة بالمتحور الجديد من بين 61 مسافرا خضعوا لحجر صحي بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لدى قدومهم من جنوب إفريقيا.

أستراليا

وسجلت السلطات الأسترالية، 6 حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد، بالتزامن مع إعادة نظر الحكومة في خططها لتخفيف القيود على حدودها المقرر تطبيقها هذا الأسبوع.

البرتغال

وكشفت السلطات الصحية في البرتغال، ظهور 13 حالة إصابة بمتحور «أوميكرون » بين أعضاء فريق بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.

ألمانيا

وفي ولاية بافاريا الأمانية، أعلنت السلطات الصحية، تسجيلها إصابتين بمتحور «أوميكرون» الجديد، قدما إلى ميونيخ من جمهورية جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر الجاري، قبل تعليق ألمانيا الطيران مع الدولة الإفريقية.

إيطاليا

وأعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، تسجيل أول حالة إصابة بـمتحور «أوميكرون» الجديد، حيث جرى تحديد تسلسل الجينوم في مستشفى «ساكو»، بميلانو، من عينة إيجابية لمسافر قادم من موزمبيق.

التشيك

وصرح المعهد الوطني للصحة العامة في التشيك، أن السلطات تراقب حالة يشتبه به في إصابتها بمتحور «أوميكرون» الجديد، لمواطن عائدا من ناميبيا.

بوتسوانا

وأعلنت بوتسوانا، تسجيل 15 حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد بعدما رصدت أول حالة إصابة بالمتحور الجديد فى 11 نوفمبر الجارى.

إسرائيل

وقالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إنها سجلت ثاني إصابة بـمتحور «أوميكرون» الجديد، لمواطنة عادت مؤخرا من جمهورية جنوب أفريقيا.