قافلة بيطرية مجانية بقرية «المشايعة» في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية «المشايعة»، التابعة لمركز الغنايم غدا الثلاثاء في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن النائية والمحرومة بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية.

قافلة بيطرية مجانية في أسيوط

وأكد محافظ أسيوط أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة قوافل بيطرية مجانية تنفذها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرى الأكثر احتياجًا نظرا لأن قطاع الثروة الحيوانية يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وأن تنميته يمثل دعمًا رئيسًا للاقتصاد المحلي، لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات مجاناً للتيسير على أهالي هذه القرى تماشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

تقديم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربين

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن القافلة المجانية تقدم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربين وصرف التحصينات والأدوية ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وتشخيص الأمراض وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات.

وأوضح أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة القوافل المجانية التي تم وضعها ليستفيد بها أكبر قدر من المُربين للماشية في قرى ونجوع المحافظة تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط الذي شدد على ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية.