طلاب جامعة أسيوط يتفقدون محطة المياه للتعرف على مراحل التنقية الحديثة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وفدا من طلاب جامعة أسيوط وذلك أثناء زيارتهم لمحطة المياه المرشحة بنزلة «عبداللاه» للتعرف على مراحل تنقية المياه وأهمية ترشيد استهلاكها، لما تمثله من أهمية كمورد حيوي يستحق أن نبذل قصارى جهدنا لنغرس في الأجيال القادمة مختلف السلوكيات التي من شأنها أن تمكنهم من الحفاظ على هذه النعمة.

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط وشركة المياه

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أهمية تلك الزيارات الطلابية، ورحب بأبناء كلية التمريض جامعة أسيوط؛ وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين شركة المياه وجامعة أسيوط لتبادل الزيارات والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتعريف الطلاب بمراحل تنقية ومعالجة المياه بدءاً من استقبالها من نهر النيل مرورًا بأحواض الترويق «المروقات» إلى أن تمر بعملية الترشيح بمراحلها المختلفة «المرشحات» ثم الاتجاه إلى الخزانات الأرضية التي تمر بخطة غسيل وتطهير وتعقيم دورية متصلة مع نقطة غسيل المروقات إلى أن تضخ المياه بالشبكات المغذية.

وفى سياق متصل، أشار فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، إلى أن مثل هذه الزيارات التوعوية التى تستقبلها المحطات المرشحة بالشركة تأتى تفعيلاً لخطة التوعية السنوية التي توجهها إدارة التوعية لطلاب المدارس والجامعات، لرفع مستوى الوعي الثقافي لصناع المستقبل، من خلال التعرف على المراحل الكثيرة التي تمر بها المياه من ترويق وترسيب وإضافات الكلور والشبة والفلترة الكاملة، فضلا عن تجهيز المعامل المتكاملة بأحدث الأجهزة اللازمة لإجراء تحليل المياه حتي تخرج المياه نظيفة صالحة للشرب.