طالب يتعدى على مدرس في كفر الدوار: منعه من معاكسة البنات

شهدت مدرسة المكمورة الإعدادية المشتركة، التابعة لمنطقة سيدي شحاتة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة، اليوم، واقعة تعدي طالب على مدرس يدعى «ص.ن.»، 57 عاما أمام المدرسة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد قيام المدرس بتحرير محضر ضد طالب يدعى «رمضان إ.» 15عاما، يتهمه فيه بالتعدي عليه أمام المدرسة إثر قيام المدرس بتعنيف الطالب لمعاكسته للطالبات.

قامت الأجهزة الأمنية بإحضار الطالب وبالتحقيق معه أقر بارتكاب الواقعة، وإحداث إصابة للمدرس عبارة عن سجحات بالوجه، طبقا لتقرير الطب الشرعي المبدئي، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإخطار مديرية التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.