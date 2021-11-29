إحالة 40 عاملاً للتحقيق خلال حملة رقابية في البحيرة.. «غياب وترك عمل»

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار، عدة حملات مرورية على المنشآت الطبية الخدمية لمتابعة الانضباط الإداري والتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

40 حالة ترك عامل وغياب دون سند قانوني

وقامت الحملة بمتابعة «الوحدة الصحية بكوم البركة - الوحدة الصحية بالوسطانية - مدرسة سعيد سرحان الابتدائية - الوحدة المحلية بقرية كوم البركة - الإدارة الزراعية»، وكشفت الحملات وجود 40 حالة بين العمال ما بين ترك عمل وغياب دون سند قانوني، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة المستمرة على المنشآت الحكومية والوقوف على عملية الانضباط الإداري ومراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.