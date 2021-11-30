شاب يتخلص من حياته لخلافات مع زوجته في البحيرة: شنق نفسه

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقاً بمركز بدر في محافظة البحيرة، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد تخلص شاب من حياته شنقاً بمنزله داخل قرية أبو بكر الصديق التابع لذات المركز، وجرى إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال والفحص تبين وفاة "أحمد.ن.م"، 34 سنة عاطل، حيث تبين قيامه بالتخلص من حياته بتثبت حبل في سقف شقته والآخر حول رقبته، وبمعاينة الجثة تبين وجود كامل الملابس دون وجود شبه جنائية، كما عثر على ورقه مدون عليها أنه قرر الانتحار لخلافات زوجته بينه وبين زوجته.

وبسؤال زوجته "الشيماء.س."، 23 سنة، ربة منزل، أقرت أنه حال عودتها رفق والدتها وبالطرق على باب شقتها لم يستجب زوجها فقامت بالاستعانة بجارهما، فعثروا عليه مدلى من حبل من سقف شقته، وبسؤال والدته أقرت وجود خلافات بينه وبين زوجته.