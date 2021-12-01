حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يستطيع مواليد برج الجوزاء دائما التأقلم مع الظروف المحيطة المختلفة والتعامل معها، فضلا عن أنهم يميلون إلى المغامرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

رغم الضغوط.. اليوم تظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر، فقط حافظ على حماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.