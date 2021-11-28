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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:20 ص | الأحد 28 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بأنه يفكر دائما في مجريات الأمور، ويعمل على التخطيط لحياته القادمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

حتى لو كانت هناك ضغوط، حاول أن تتعامل بحكمة، وتجنب أي محاولة لاستفزازك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

الوضع الفلكي يحمل قلقا في الأجواء، وشكوك تدفعك للبحث والتنقيب.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.    

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