حظك اليوم الثلاثاء 30-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

اهتمام كبير يوليه الكثير من المواطنين بطالع الأبراج الفلكية، كونها تخبرهم ببعض الأسرار، وذلك وفقًا لأبراجهم الفلكية يوميًا وما تحمله من تنبؤات لمستقبلهم.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع جريدة «الوطن» في ضوء ما يقدمه من خدمات إخبارية يومية لقرائه، حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 30-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تهتم بتنظيم جهودك وأفكارك واعمل بدقة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب المواقف لصالحك، وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 30-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي مما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء، وتوظف جيدا جهودك، فقط احمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الثور 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تدعمك وتدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يساعدك الوضع الفلكي اليوم على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل، فقط حافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتفاهم مع من تحب، وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 30-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة، وعليك بتنظيم أولوياتك.

حظك اليوم برج السرطان 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس من النزاع والتمرد، وكن متكتما وحذرا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 30-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بروح هادئة، ويمنحك لباقة ودبلوماسية وجمالا في المظهر والجوهر.

حظك اليوم برج الأسد 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم، وقد تجمعك اليوم بالأخوة والأحباب أوقات هانئة، وقد يسمح لك الوقت بالتحرر من القيود.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 30-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وعليك بالدقة ومضاعفة تركيزك، لا تتسرع وراجع نفسك قبل أي خطوة وتأنّ في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم برج العذراء 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مربع برجك وعليك أن تتحكم في أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 30-11-2021 على الصعيد المهني

تكلّم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدك باليقظة.

حظك اليوم برج الميزان 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض نفوذك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 30-11-2021 على الصعيد المهني

تحرّك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكّر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج العقرب 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة، وعليك أن تنظم أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا، فقط لا تتحدث عن أخبارك وتجنّب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 30-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تتغير وتغيّر من حولك، وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

حظك اليوم برج القوس 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل وعطارد يمنحك اليوم نضجا وانتعاشا في علاقاتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 30-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة، ومن المهم أن تنظم وقتك وأولوياتك، وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تنزلق اليوم في حوارات تبوح فيها بأسرار.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 30-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على تحقيق تطور وعمل تغيير جذري لنظم بالية.

حظك اليوم برج الدلو 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم واثقا من نفسك ومن قدراتك، وترى تأثيرك واضحا في عيون الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 30-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، وتدير جيدا أمورك المادية، وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت 30-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك للانطلاق، وتبدو أكثر انفتاحا وقدرة على التعبير عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.