حظك اليوم برج الجوزاء السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصيته الاجتماعية، يحب أن يقضي وقت فراغه بصحبة الاشخاص المقربين منه، سواء كانوا عائلته أم أصدقاءه، كما أنه يسعى دائما لتكوين صداقات جديدة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في مربع برجك، ومن المهم اليوم أن تتماسك أمام المستجدات وأن تكون موضوعيا لتجد حلا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

عليك أن تقوم بواجبك نحو من تحب حتى ولو كنت تشعر بالإحباط، وعليك أن تقاوم مشاعر الحزن والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.