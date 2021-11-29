حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

الازدواجية يعرف بها مولود برج الجوزاء، إذ يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته، كما أنه يفكر دائما في مجريات الأمور، ويعمل على التخطيط لحياته المقبلة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجديد، وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

القمر في منزل الحب قد يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.