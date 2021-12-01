حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج السرطان قدرة كبيرة على القيادة واتخاذ القرارات الصارمة، ولديهم قدرة كبيرة على التعامل مع المواقف المختلفة بحنكة وتأني، فهم عادة يملكون زمام الأمور.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.