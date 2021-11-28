حظك اليوم برج السرطان الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان واحد من الأبراج التي تمتلك شخصية غامضة، إلا أنه لا يحب أن يفشي أسراره لأحد، حتى وإن كانوا من الأشخاص المقربين منه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب وأن تنتهز الفرص وتزودك الكواكب بحدس ممتاز لتنظيم أولوياتك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم الخلافات.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.