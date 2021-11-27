حظك اليوم برج السرطان السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بشخصيته الغامضة، غذ أنه لا يحب أن يقول أسراره لأحد، حتى وإن كانوا من الأشخاص المقربين منه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

رغم الضغوط والاختلاف.. القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تجد الكلمات المناسبة لاستعادة الهدوء والسكينة، فقط حافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم التشوش.. تنجح اليوم في توطيد الروابط الأسرية وتتعامل مع من تحبهم بعدل وتميل نحو نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.