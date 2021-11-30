حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان مجتهد إلى حد كبير، ويطمح في الوصول إلى أعلى المناصب داخل المنظمة التي يعمل بها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة، وعليك بتنظيم أولوياتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس من النزاع والتمرد، وكن متكتما وحذرا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.