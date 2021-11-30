البرلمان يوافق على الترخيص لـ«البترول» للاتفاق بشأن التنقيب عن الغاز

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على 3 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن 3 مشروعات بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب.

مشروعات القوانين

وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بي» في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.

ترخيص وزير البترول

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ترانس جلوب غرب بكر إنك»، وشركة «ترانس جلوب غرب غارب إنك» وشركة «تي جيإن دبليو غارب إنك» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.