«التعليم» تعلن عن مسابقة لـ«طلاب الإعدادية».. 2000 جنيه للفائزين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المسابقة الثقافية الدينية الكبرى، لطلاب المرحلة الإعدادية، لنشر الثقافة الدينية الصحيحة داخل المجتمع المدرسي، بتلخيص أحد الكتابين (مكارم الأخلاق وحماية دور العبادة) الصادرين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسلة رؤية للفكر الديني المستنير.

وقالت وزارة التعليم، إنه يتم تسليم الأعمال المشاركة إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية في الإدارة التابع لها الطالب، أو العامل بها المدرس أو العامل، أما العاملين بالمديريات التعليمية، فتسلم أعمالهم إلى توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية في المحافظة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب المرسل للمديريات التعليمية، أنه يتم تقديم الملخصات للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 15 فبراير 2022.

شروط التقدم للمسابقة الثقافية الدينية الكبرى

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم للمسابقة الثقافية الدينية الكبرى، لطلاب المرحلة الإعدادية في العام الدراسي الحالي 2021 -2022 وهي كالتالي:-

- أن يكون الطالب مقيداً للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- كتابة التلخيص بخط اليد، فيما لا يقل عدد الصفحات عن 15 صفحة ولا يزيد عن 20 صفحة.

- مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.

- تعطي صفحات البحث أرقاماً متسلسة من أول البحث إلى آخر البحث.

- توضع الحواشي (الهوامش) أسفل الصفحات، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلاً.

- يكتب البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية مع الدقة في التوثيق.

2000 جنيه للطلاب الفائزين في المسابقة الدينية الكبرى

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة الأوقاف ستقدم للفائزين في مسابقة الثقافية الدينية الكبرى وهي كالتالي: -

الفائز الأول: 2000 جنيه

الفائز التاني: 1500 جنيه

الفائز الثالث: 1000 جنيه

الفائزين من الرابع إلى العاشر 750 جنيها.