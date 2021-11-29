«التعليم» تعلن عن مسابقة لـ أولياء الأمور.. و7500 جنيه جوائز للفائزين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الأوقاف، عن المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لأولياء الأمور، لنشر الثقافة الدينية في المجتمع المصري، باعتبار أن أولياء أمور الطلاب بصفتهم القدوة الحسنة ورعاة الثقافة والوعي في الأسرة المصرية، وذلك بكتابة بحث عن حق الوطن وتنظيم النسل ومتغيرات العصر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه يتم تقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 15 فبراير 2022، حيث إنه يتم تسليم الأعمال المشاركة إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية في الإدارة التابع لها الطالب، أو العامل بها المدرس أو العامل، أما بالنسبة للعاملين بالمديريات التعليمية، فتسلم أعمالهم إلى توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية في المحافظة.

شروط التقدم لمسابقة الثقافة الدينية الكبرى لأولياء الأمور

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم المسابقة الثقافة الدينية الكبرى لأولياء الأمور وهي كالتالي:-

- أن يكون المشارك ولي أمر طالب مسجل في إحدى المدارس الحكومية المصرية في عام تنفيذ المسابقة.

- تتم المشاركة من خلال المدرسة المسجل بها الطالب وتصعد من المدرسة للتوجية بالإدارة.

- صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر على ورق مقاس 48 بهوامش (2.54).

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للأراء وفقاً للقواعد المتعارف عليها.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

3000 جنية لأولياء الأمور الفائزين

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة الأوقاف ستقدم للفائزين في مسابقة الثقافية الدينية الكبري جوائز مالية وهي كالتالي:

- الفائز الأول: 3000 جنيه.

- الفائز الثاني: 2500 جنيه.

- الفائز الثالث: 2000 جنيه.

- الفائزين من الرابع إلي العاشر: 1000 جنيه