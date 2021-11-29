تفاصيل مسابقة أوائل الطلاب بأسيوط.. الشروط والمراحل وطريقة وضع الأسئلة

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط محمد إبراهيم دسوقي، اجتماعا لمناقشة ضوابط تنظيم مسابقة أوائل الطلبة التي سيتم تنظيمها للعام الدراسي الجاري 2021 / 2022، وذلك بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن للصفوف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثالث الثانوي العام بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة عربي، وحضر الاجتماع مديرو المراحل والموجهون العموم للمواد الدراسية المختلفة.

المسابقة تزيد وعي الطلاب بالمشروعات القومية

وقال وكيل الوزارة، إن المسابقة تأتي في إطار سعي الوزارة للارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، مشيرا إلى أنه لأول مرة يقوم حزب سياسي بتوقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم مسابقة أوائل الطلبة.

ضوابط المسابقة

وأوضح «دسوقي»، أن الوزارة وضعت ضوابط عامة لمسابقة أوائل الطلبة، تتمثل فى تشكيل لجنة على مستوى المديرية برئاسته وعضوية مديري المراحل التعليمية وموجهين العموم المواد الدراسية والتربية الاجتماعية ولجنة على مستوى الإدارة، مضيفا أن هذه اللجان تقوم بالتنسيق مع أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن بالمحافظة والإدارة في جميع الإجراءات الخاصة بالمسابقة واختيار القاعة المناسبة لإجراء المسابقة.

مستويات المسابقة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المسابقة تجرى على 4 مستويات، الأول على مستوى الوحدات القروية والأحياء، والثاني على مستوى المركز والإدارة، والثالث على مستوى المحافظة، والرابع على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن محافظة أسيوط يخرج منها 13 فريق مدرسة فى كل مرحلة، ويتم تصعيد مدرسة من كل مرحلة على مستوى الجمهورية.

فترة التسجيل

وتابع وكيل الوزارة أن فترة التسجيل فى المسابقة بدأت منذ 20 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن المسابقة تُجرى على 4 مراحل الأولى تبدأ من 6 إلى 20 ديسمبر، والمرحلة الثانية تبدأ من 21 ديسمبر حتى 10 يناير، والثالثة تبدأ من 11 يناير حتى 15 فبراير، والمرحلة الرابعة تبدأ من 5 إلى 25 فبراير.

تشكيل الفرق المشاركة وعدد الطلاب

وذكر «دسوقي»، أنه بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، فإن كل مدرسة مشاركة فى المسابقة تقوم بتشكيل فريق يتكون من 10 طلاب، منهم 5 أساسيون، و5 احتياطيون، أما بالنسبة لفرق المرحلة الثانوية فتتكون من 9 طلاب، منهم 6 أساسيون، مقسمون من الثلاث شعب، و3 احتياطون.

ولفت إلى أن الترشح يتم من قبل المدرسة عن طريق استمارة يتم توزيعها على المدارس، منوها بأن دور الفريق الاحتياطي لابد وأن يكون من الطلاب المتميزين في مواد بعينها.

تشكيل لجنة لوضع الأسئلة

ونوه وكيل الوزارة إلى تشكيل لجنة لوضع الأسئلة برئاسة الموجه العام لكل مادة، وبعضوية الموجهين الأوائل الذين يمتلكون مهارات في وضع الأسئلة، وموجه التربية الاجتماعية لوضع بنك الأسئلة، وذلك تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وستكون الأسئلة بعيدة عن التعقيد، فالمسابقة ليست تحد للطالب وإنما قياس للمعلومات وخلق الانتماء للوطن لديه، بحسب وكيل الوزارة.

وذكر أن الورقة تحتوي خمسة أسئلة فى كل مادة، وتكون اختيار من متعدد، ويتم الإجابة عليها فى فترة زمنية مدتها 20 دقيقة لكل مادة، منوها بأن 75%من الأسئلة من المناهج الدراسية و25% الأخرى أسئلة ثقافية خاصة بالمشروعات والإنجازات القومية.