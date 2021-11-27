«تعليم الجيزة» تشكل لجنة لتنظيم مسابقة «أوائل الطلاب» للشهادات العامة

أعلن مجدي الجيار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن الاستعدادات لمسابقة أوائل الطلبة للشهادات العامة في المدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوى الإدارات التعليمية لمديرية الجيزة التعليمية، التي أطلقها حزب «مستقبل وطن».

توزيع جوائز على أصحاب المراكز الأولى

وأكد «وكيل تعليم الجيزة» في بيان له، أن المسابقة سيجري تنفيذها على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى المجلس القروي والمرحلة الثانية على مستوى المركز والثالثة على مستوى المحافظة والرابعة الأخيرة على مستوى الجمهورية كما سيتم توزيع هدايا لجميع المشاركين وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى.

تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي

وأوضح «الجيار»، أن المسابقة تستهدف تشجيع أوائل الطلاب على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب وتستهدف المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية» للعام الدراسي الحالي 2022/2021.

وتابع: «سوف يتم تشكيل لجنة على مستوى المديرية وعضوية كل من مدير عام التعليم العام ومديري المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي العام وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية ولجنة أخرى بالإدارات التعليمية لمتابعة المسابقة».

المسابقة تتم على 4 مراحل بالتنسيق مع الإدارات التعليمية

ونوه إلى أن المسابقة تتم على أربعة مراحل، المرحلة الأولى من المسابقة سوف تتم على مستوى المجلس القروي أو الحي للمناطق المقسمة إلى عدة أحياء وتتبع نفس الإدارة التعليمية لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى الإدارة التعليمية.

والمرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية وتخوض المنافسة المدارس الفائزة من المرحلة الأولى وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية.

والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظة وتخوض المنافسة الفرق الفائزة على مستوى الإدارة وتتم التصفيات لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة.

والمرحلة الرابعة التصفيات النهائية على مستوي الجمهورية وتتم بين فريق المحافظات لتحديد فريق المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة تعليمية.