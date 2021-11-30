«التأمينات»: 20% زيادة على معاش أصحاب العجز الكامل المستديم

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات أكد على استحقاق صاحب معاش العجز الكامل المستديم، والولد العاجز عن الكسب، إعانة عجز تقدر بـ20٪ شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته، إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل، أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، مشيرة إلى أن هذه الإعانة تُقطع في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة، وذلك وفقا لنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات بحد أقصى 15%

ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو، بنسبة معدل التضخيم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15٪، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة، منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

1200 جنيه الحد الأدنى للاشتراك بالتأمينات

من جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان له، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي، يبلغ 1200 جنيه خلال العام الجاري، مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنويا ليصل إلى 2300 جنيه، عام 2025، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بالإيجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.

تخفيض نسب الاشتراك إلى 28.75%

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه تم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية، سواء أكان صاحب عمل أو مؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستفيدين، لافتا إلى أنه تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% إلى 28.75% دون أي تأثير على قيم المعاشات لأي عامل.

وأعلنت هيئة التأمينات، عن صرف معاشات ديسمبر 2021، غدا الأربعاء لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن من البنوك ومكاتب البريد، ومن المحفظة الإلكترونية، بعد أن قامت بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات والمستفيدين.