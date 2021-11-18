التأمينات الاجتماعية تتيح 15 خدمة لأصحاب المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمصر، إنه تم إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية، حتى يستفيد منها أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10 مليون و619 ألف مواطن، إلى جانب 14 مليون شخص مؤمن عليه، مشيرًا إلى أن الخدمات الإلكترونية تمكن المواطن بالحصول على تلك الخدمات، دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية.

خدمات التأمينات الاجتماعية بمصر

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمصر، طرحت 15 خدمة لرقمنه كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً، حيث تتمثل تلك الخدمات فيما يلي:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- يمكن للمشتركين في التأمينات الاجتماعية بمصر الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن رصيد حساب مركبة أو أكثر للمالك.

- الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

- الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

زقمنه خدمات التأمينات الاجتماعية بمصر

وأوضح عوض، أن رقمنه الخدمات المتعددة بالتأمينات الاجتماعية بمصر، والمشار إليها كانت نتاج الربط بين جهات الدولة المختلفة وتعتبر نقله حقيقية في تحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وتابع عوض، أنه تم فتح منافذ صرف جديدة لأصحاب المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية، مضيفًا أن المحافظ الإلكترونية تمكن أي صاحب معاش ومستفيد من صرف كافة استحقاقاته التأمينية من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني المنتشرة على مستوي الجمهورية.