4 منح ومعاش.. خدمات تقدمها التأمينات لذوي أصحاب المعاشات بعد الوفاة

يمنح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الحق لورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، الاستفادة ببعض المنح وصرف المعاش المستحق عنه، بعد وفاته، تتمثل في منحة القطع، ومنحة الزواج، وصرف مصاريف جنازة صاحب المعاش، بالإضافة إلى صرف معاش للمستحقين، سواء للأرملة أو الأخوات أو الأبناء أو الوالدين.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه بعد وفاة الشخص المؤمن عليه، يتم صرف المنح التالية، من أول الشهر الذى حدثت به الوفاة، وتتمثل المنح فيما يلي:

- منحة القطع للابن والأخ

تصرف في حالة قطع معاش الابن أو الأخ، أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة:​

- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

- لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

منحة الزواج للبنت والأخت

في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة ما يلي:

- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

- تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

صرف منحة الوفاة

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر، أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

صرف مصاريف الجنازة

عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف بالترتيب الآتى ‌«الأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة».​

- يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

صرف معاش المستحقين للوفاة

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم الشروط في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.