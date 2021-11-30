موعد انتهاء التقديم في وظائف وزارة التموين.. الشروط والأوراق المطلوبة

تنتهي الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد أسبوع من الآن وتحديدا يوم 8 ديسمبر الجاري، من استقبال طلبات وظائف وزارة التموين، التي أعلن عنها الموقع الرسمي للوزارة، وتشمل وظائف قيادية في مديريات التموين بعدد من المحافظات.

وظائف وزارة التموين المتاحة

وشملت الوظائف التي تم الإعلان عنها ما يلي:

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية.

- مدير مديرية التموين والجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم؟

وقالت لجنة تسلم وظائف وزارة التموين، إن الطلبات متاح تقديمها من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا لحين انتهاء التقديمات يوم 8 ديسمبر، مرفقا بالطلب مستند حالة وظيفية حديث ومعتمد ومختوم من جهة العمل، موضحا به البيانات التالية:

1- تاريخ ومحل الميلاد.

2 - التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

3 - تاريخ التعيين.

4 - التدرج الوظيفي.

5 - القدرة على إجادة لغات أجنبية.

6 - المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

7 - الخبرة النوعية والزمنية.

8 - الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

9 - الوظائف الإشرافية.

10- الأجازات الخاصة ونوعها.

11 - الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها.

12- العلاوات التشجيعية.

13- خطابات الشكر والتقدير.

14- الجزاءات إن وجدت.

15- تقارير الكفاية لآخر عامين.

16 - محل الإقامة.

17- عدد 2 صورة شخصية.

18- صورة بطاقة الرقم القومي.

19- العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه.

وذكر موقع وزارة التموين أنه لا بد من تقديم تقرير عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة العمل السابقة، كما شدد رابط موقع الوزارة أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد للوزارة بالبريد، وأنه يشترط أن تسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.