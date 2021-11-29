عودة موقع وزارة التموين دعم مصر بعد تعطل أسبوعين: خدمة واحدة متاحة فقط

عاد رابط موقع وزارة التموين لتقديم الخدمات التموينية الإلكترونية دعم مصر للعمل مرة أخرى، بعد تعطل في الرابط الرسمي للموقع دام أكثر من أسبوعين متتالين، حيث كان يظهر الرابط للمواطنين خلال تصفح الموقع بأنَّه خارج الخدمة مؤقتا، إلا أن الرابط أصبح يعمل حاليا بعد إجراء وزارة التموين إصلاحا له.

الخدمات المتاحة عبر موقع دعم مصر حاليا

فيما لم تعد أيقونات خدمات بطاقات التموين مع عودة رابط موقع دعم مصر، باستثناء خدمة «استعلام مكاتب تموين» المتاحة حاليا عبر الموقع، حيث رجحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، إنَّ الموقع لا يزال تحت الإصلاح والصيانة، قائلة: «الخدمات التموينية عبر الموقع ستعود تباعا مع الانتهاء من إجراء صيانة الخادم الرئيسي للموقع، مثلما عادت خدمة استعلام مكاتب التموين فقريبا ستعود كل خدمات بطاقة التموين عبر الموقع.

زيادة البحث حول موقع وزارة التموين

ويشهد محرك البحث العالمي جوجل زيادة الحركة البحثية من قبل المواطنين حول موقع وزارة التموين دعم مصر، رغبة منهم في إنهاء الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال الموقع، إلا أنَّ المصادر أكّدت أنَّ الرابط البديل حاليا هو بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين والتي الخدمات التموينية المتوقفة حاليا نفسها، عبر موقع دعم مصر.

خدمات بطاقات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

لم تتوقف خدمات بطاقات التموين بتوقف موقع دعم مصر، حيث لا تزال هذه الخدمات متاحة عبر بوابة مصر الرقمية لأي مواطن يرغب في إنهاء الخدمات التالية:

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - فصل اجتماعي.

3 - ضم أفراد الأسرة.

4 - تفعيل بطاقات التموين.

5 - الاستعلام عن حالة الصرف.

6 - النقل من محافظة إلى أخرى.

يُذكر أنَّ هناك 4 خدمات تمّ حذفها من بوابة مصر الرقمية خاصة بالبطاقات التموينية وهي: «إصدار بطاقة تموين جديدة، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين، إضافة تموين لمستحقي خبز فقط».