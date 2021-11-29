وزارة التموين تبدأ ضخ البسكويت للمنافذ ضمن مقررات ديسمبر

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضخ بسكويت العجوة والويفر لمنافذ صرف التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيدًا لصرفه مع تموين الشهر المقبل والذي سيتم البدء في صرفه بعد غد الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، لجميع المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين لبطاقة الدعم التمويني الذكية.

وزارة التموين تحدد أسعار البسكويت المقرر على البطاقات

وتتيح وزارة التموين سلعة البسكويت بعدة أصناف وأسعار مختلفة، حيث تصرف هذه الأنواع كسلعة اختيارية على بطاقة التموين من ضمن إجمالي مبلغ الدعم المخصص للبطاقة التموينية، ويتراوح سعر البسكويت من 2 إلى 3 جنيهات.

منافذ صرف التموين تتسلم قائمة السلع الجديدة

وزادت قائمة السلع التموينية التي تم توزيعها على منافذ صرف التموين من 28 سلعة مدعمة إلى 32 سلعة مدعمة، وذلك بعد تزويد عدد 7 أصناف من البسكويت على القائمة الأساسية التي كان يبلغ عددها 28 سلعة تموينية مدعمة يقل سعرها بنسبة 20% عن مثيلاتها المتواجدة في السوق.

قائمة السلع التموينية الجديدة بعد ضم 7 أنواع من البسكويت

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية بجنيهين.

24. ظرف طحينة بيضاء بجنيهين.

25. كيس سائل غسيل أواني بجنيهين.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.

29. بسكويت تومور بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

30. بسكويت تومور بالكاكاو سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

31. ويفر يويوز فانيليا سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

32. ويفر يويوز فراولة سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

33. ويفر يويوز شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

34. ويفر بوو فانيليا سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

35. ويفر بوو شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.