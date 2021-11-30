8 ديسمبر.. فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي «GFHS»، بعنوان «رؤية المستقبل»، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط مشاركة الجامعات العالمية، ولفيف من الشخصيات العامة بالعالم الإسلامي، تزامنا مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة «الإيسيسكو»، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة.

المنتدى يتضمن عددا من الجلسات المعنية بالمستقبل

ووفقا لبيان صحفي، أشار الوزير إلى أن المنتدى يتناول عددًا من المحاور، وعلى رأسها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، إلى جانب جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.

مشاركة الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية

ولفت «عبدالغفار»، إلى مشاركة عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، أبرزها جامعات «جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية»، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهي: «اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولى، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد (NAAC)، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة Coursera لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E».

اجتماعات وندوات وورش عمل وحلقات نقاش ومحاضرات علمية

وأكد الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي والمدير التنفيذى للمنتدى، إلى أن المنتدى يتضمن عددا من الفاعليات والأنشطة، التي ستُنفذ في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية، كما يُنظم على هامش المنتدى معرض يضُم العديد من المُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من المُنظمات الدولية، وجهات التمويل، ويُحاضر في المنتدى خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، وكذلك العديد من الشخصيات العامة.

الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو

وأعلن وزير التعليم العالي عن عقد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، برعاية رئيس الجمهورية يومي 8، 9 ديسمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، يسبقها إنطلاق الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، بالقاهرة فى 6 ديسمبر 2021.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العام للإيسيسكو في دورته الـ14 عقب حفل الافتتاح عددًا من الجلسات من بينها جلسة افتتاحية للمؤتمر العام للإيسيسكو، تليها جلسة إجرائية يتم خلالها فحص وثائق الاعتماد، ومشروع جدول المؤتمر والبرنامج الزمني، وتشكيل مكتب المؤتمر، وتتناول الجلسة الأولى إنجازات الإيسيسكو وتقرير أنشطة المنظمة عن أعوام 2019-2021، ورؤية المنظمة المعدلة، وعروض تقدمها الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، فيما تتناول جلسة العمل الثانية التحديات التربوية، ويحاضر فيها «كايلاش ساتيارثي»، رئيس مؤسسة كايلاش للأطفال، والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2014.

وتدور جلسة العمل الثالثة حول آفاق علوم الفضاء ودورها في التنمية المستدامة، وتحاضر فيها «كاترين تورنتو»، رئيسة مؤسسة الفضاء الأمريكية، تليها جلسة عامة، ثم جلسة عمل ختامية، يتم خلالها اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي للإيسيسكو، والإعلان عن مكان وزمان انعقاد الدورة الـ15 للمؤتمر العام للإيسيسكو، واعتماد قرارات المؤتمر.

وتزامنا مع انعقاد جلسات المؤتمر العام للإيسيسكو، سيتم عقد عدد من اللجان النوعية، منها «لجنة الإستراتيجيات وخطط العمل، لجنة الشئون الإدارية والمالية والقانونية لعرض تقارير وخطط المنظمة ومناقشتها مع أعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر».

من ناحية أخرى، تنطلق أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، في 6 ديسمبر 2021، وسيتم خلالها عرض تقارير أنشطة الإيسيسكو لعام 2021، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2020، ومشروع التوجهات الإستراتيجية للإيسيسكو 2025، ومشروع خطة العمل والموازنة لعامي 2022-2023، وعددٍ من الوثائق والمقترحات الإدارية والقانونية.

جدير بالذكر أن المؤتمر العام للإيسيسكو، هو أعلى سلطة تشريعية للمنظمة، إذ يتشكل من الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الذين تم تعيينهم من الدول الأعضاء، ويقوم بوضع السياسات العامة للإيسيسكو، والإشراف على عملها، وينعقد كل أربع سنوات، فيما يتكون المجلس التنفيذي للإيسيسكو من الأمناء العامين للجان الوطنية في الدول الأعضاء، ويقوم خلال اجتماعاته السنوية بدراسة واعتماد التقارير ومشاريع خطط عمل المنظمة، وموازناتها، ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها.