الحدود المسموح بها للضوضاء في مصر.. 29 محطة ترصد المستويات

وضعت وزارة البيئة، معايير للحدود المسموح بها للضوضاء، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب نشاط المنطقة، سواء كانت صناعية أو سكنية أو تجارية، وذكرت الوزارة أن هذه المعايير جاءت وفقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، والتي تتابع أولاً بأول من خلال الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي بلغ عددها حتى الآن 29 محطة.

الحدود المسموح بها لرصد الضوضاء

ونشرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، الحدود المسموح للضوضاء وفقًا لطبيعة المنطقة، والتي جاءت كما يلي:

- المناطق ذات حساسية للضوضاء مثل المستشفيات و المدارس و المكتبات والحدائق العامة، الحدود المسموح بها هي 50 ديسيبل من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساء و40 ديسيبل من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحًا.

- ضواحي سكنية مع وجود حركة ضعيفة وأنشطة خدمية محدودة، الحدود المسوح بها 55 ديسيبل من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، و45 ديسيبل من العاشرة مساءً وحتى السابعة صباحا.

- مناطق سكنية في المدينة وبها أنشطة تجارية، الحدود المسوح بها 60 ديسيبل من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، و50 ديسيبل من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا.

- مناطق سكنية واقعة على طرق أقل من 12 مترا، بها بعض الورش أو الأنشطة التجارية أو الأنشطة الإدارية أو الأنشطة الترفيهية أو الملاهي، الحدود المسوح بها هي65 ديسيبل من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، و55 ديسيبل من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا.

- المناطق الواقعة على طرق عرضها 12 متر فأكثر، أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة وبها بعض الأنشطة الأخرى، الحدود المسموح بها 70 ديسيبل من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، و60 ديسيبل من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا.

- منطقة صناعية ذات صناعات ثقيلة، الحدود المسوح بها 70 ديسيبل من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء، و70 ديسيبل من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا.

شبكة قومية لرصد الضوضاء

وأوضحت وزارة البيئة، أن عمليات رصد الضوضاء تجرى أولاً بأول من خلال 29 محطة لرصد الضوضاء بمحافظات القاهرة الكبرى تشمل القاهرة والجيزة القليوبية، بالإضافة إلى تركيب محطة رصد على المجرى الملاحي لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.