نيللي: سعيدة بتكريمي في مهرجان القاهرة.. وأهم شيء جودة العمل

أعربت الفنانة نيللي، اليوم، عن سعادتها بتكريمها وحصولها على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، ضمن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

وقالت نيللي خلال ندوة حوارية، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما: «سعيدة بوجودي في مهرجان القاهرة السينمائي، وتكريمي ضمن الدورة الـ43».

غياب نيللي عن الساحة الفنية

وعن غيابها طوال السنوات الماضية، قالت: «أهم شيء بالنسبة لي أن يكون العمل مكتوبا بشكل جميل، وهذا منذ بداية دخولي الوسط الفني، يجب أن يكون العمل مكتملا من كل الأركان».

النجوم يغيبون عن ندوة تكريم نيللي

وحرص عدد من الفنانين على حضور ندوة تكريم نيللي، التي يديرها الناقد طارق الشناوي، ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، من بينهم بشرى، والإذاعي عمر زهران، والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان.

وقررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، قبل بدء الندوة، بوقت قليل، فتحها لجميع حاملي الكارنيهات من الجمهور والطلاب والصحفيين، بدخول مسرح النافورة، وتُقام الندوة دون اشتراط حجز التذكرة، وذلك بعد ما خلت المقاعد بشكل واضح بسبب غياب الفنانين الذين كان من المقرر مشاركتهم في الندوة وهو أمر غير معتاد.

وحصلت الفنانة الكبيرة نيللي، على جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر في حفل افتتاح المهرجان يوم الجمعة الماضي، وسلمها الجائزة الفنان سمير صبري، وعبرت خلال كلمتها عن سعادتها بالتكريم من مهرجان القاهرة، قائلة: «أنا سعيدة أوي ومبسوطة جدًا، وبجد حصلي الشرف إني اتكرم من مهرجان القاهرة الدولي، حصلي الشرف فعلا».

وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لم تعتزل الفن، رغم رفضها العديد من الأعمال الفنية التي تعرض عليها، ولكنها لم تجد من بينهم عملا مناسبا تعود به إلى جمهورها بعد غياب سنوات.