قرار عاجل من «القاهرة السينمائي» بعد غياب الجمهور عن ندوة نيللي

اضطرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، بالسماح لحاملي الكارنيهات من الجمهور والطلاب والصحفيين، بدخول مسرح النافورة، حيث تُقام ندوة الفنانة الكبيرة نيللي، دون اشتراط حجز التذكرة.

وسيطر الهدوء على قاعة الندوة، حيث خلت المقاعد من الحضور، على غير المعتاد، فيما غاب الفنانين عن المشاركة باستثناء الفنانة بشرى.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، تغيير موعد الندوة التي يُديرها الناقد الفني طارق الشناوي، حيث كان من المُفترض إقامتها في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، إلى أن تأجلت ساعتين.