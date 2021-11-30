أخطاء إملائية في حساب «مهرجان القاهرة السينمائي» بتطبيق «إنستجرام»

وقع الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على «إنستجرام»، في خطأ إملائي فادح، عندما نشر عبر خاصية «ستوري»، صورة من ندوة تكريم الفنان كريم عبد العزيز، أمس، مصحوبة بكلمة له خلال الندوة، والتي قال فيها إن والده كان دائما يردد أنه ورث السينما من الأجيال السابقة، لذلك على الأجيال الجديدة أن تحافظ عليها.

أخطاء إملائية على الحساب الرسمي لـ «القاهرة السينمائي» تثير الجدل

وكتب الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة ما نصه: «كلمة كان والدي (داءما) يقولها (احنى) مخترعناش السينما (احنى) ورثناها، حالوا تحافظو عليها»، وهو ما آثار حالة واسعة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الأخطاء الإملائية التي وردت في المنشور.

مهرجان القاهرة السينمائي يُخطئ في جنسية إياد نصار

ولم يكن ذلك الخطأ الأول في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أخطأ بشأن جنسية الفنان إياد نصار في الـ «بانر» الخاصة بالمشاركين في ندوة صناع مسلسل «الاختيار»، التي أقيمت يوم الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات المهرجان، وقدمت إدارة المهرجان «نصار»، باعتباره سوري الجنسية، رغم أنه من مواليد الأردن عام 1971.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 5 ديسمبر المقبل، برئاسة المنتج محمد حفظي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى وأخرى حظت بمجموعة كبيرة من الجوائز في أبرز الفعاليات السينمائية حول العالم، ويصل عدد الأفلام المعروضة خلال الدورة الحالية 98 فيلما ما بين الروائي الطويل والقصير بالإضافة إلى الأفلام التسجيلية، بخلاف فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تشهد مشاركة مجموعة كبيرة من صناع السينما حول العالم، في مختلف التخصصات مابين النقاشات المفتوحة وورش العمل.