نيللي في ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة: «مينفعش حد يشوف الخواطر بتاعتي»

رفضت الفنانة نيللي، الإعلان عن الخواطر التي تدونها من آنٍ لآخر، بشأن توثيق حياتها الشخصية والفنية، مبررة ذلك بقولها: «أنا بحب الهزار أوي».

نيللي ترفض الإعلان عن خواطرها

وقالت الفنانة نيللي، خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، إن الخواطر التي تدونها، بها أمور شخصية كثيرة، لا تفضل خروجها للجمهور، مضيفة: «مينفعش حد يقرأ الحاجات دي».

طارق الشناوي: يجب توثيق حياة نيللي

وحول رغبة الناقد طارق الشناوي، مدير الجلسة، بشأن تنظيم جلسة للإعلان عن بعض من هذه الخواطر، قالت نيللي: «هفكر».

وشدد الناقد طارق الشناوي، على ضرورة توثيق نيللي لحياتها، لاسيما وأنها تضم مراحل فنية مهمة.

نيللي كريم تحصل على جائزة الهرم الذهبي من القاهرة السينمائي

وحصلت الفنانة نيللي، على جائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، وتسلمت الجائرة خلال حفل افتتاح المهرجان، وقام الفنان سمير صبري بتسليمها الجائزة.

تكريم كريم عبد العزيز

كما شهدت هذه الدورة أيضا، تكريم الفنان كريم عبد العزيز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

وكانت إدارة المهرجان، اضطرت إلى السماح لحاملي الكارنيهات من الجمهور والطلاب والصحفيين، بدخول ندوة الفنانة نيللي بمسرح النافورة، دون اشتراط حجز التذكرة، بسبب خلو المكان من الحاضرين، نتيجة تأخر موعد الندوة وتأجيلها ساعتين، حيث كان من المقرر إقامتها الساعة الواحدة ظهرًا، ولم يحضر من النجوم سوى الفنانة بشرى.