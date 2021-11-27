وزير الرياضة يعلن حضور افتتاح كأس العرب بالدوحة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيحضر حفل افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم التي ستقام في مدينة الدوحة بقطر في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأضاف «صبحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سعيد بمشاركة المنتخب الوطني في فعاليات البطولة، للاستعداد الجيد للمنتخب الوطني لخوض المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وزير الرياضة يسافر للدوحة غدا

فيما كشفت مصادر لـ«الوطن» أن الوزير سيغادر مطار القاهرة الدولي متجهاً للعاصمة القطرية الدوحة لحضور حفل افتتاح البطولة، يوم 29 نوفمبر، حيث من المقرر أن يصل في الساعة التاسعة والنصف مساء ليلة حفل الافتتاح على أن يعود للقاهرة في الأول من ديسمبر المقبل.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يلتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السفير القطري في القاهرة غداً.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد دخل في معسكر مغلق، اليوم للسفر إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب.

مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويخوض المنتخب خلال البطولة في مجموعة تضم منتخبات لبنان والسودان والجزائر، حيث سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم 3 مباريات، الأولى أمام لبنان في الأول من ديسمبر والثانية أمام السودان في 4 ديسمبر والثالثة أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر، وذلك في دور المجموعات.

وتضم بعثة المنتخب اللاعبين محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أحمد حجازي وأكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود، وفي خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد، ومصطفى فتحي وأحمد رفعت ومحمد مجدي أفشة وحسين فيصل وأحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم محمد شريف ومروان حمدى وأسامة فيصل.