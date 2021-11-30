فرح الزاهد: شخصية مي في حكاية «بينا اتفاق» تشبهني جدا

تصدر اسم الفنانة فرح الزاهد، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أصبحت حديث رواد هذه المواقع، خاصةً بعدما جرى عرض أولى حلقات حكاية «بينا اتفاق»، من مسلسل «زي القمر»، التي تجسد فيها الزاهد، شخصية «مي»، التي تشبه حال أغلب الطلاب، الذين في آخر مراحلهم الجامعية.

وجسدت الفنانة فرح الزاهد، خلال حكاية «بينا اتفاق»، من مسلسل «زي القمر»، شخصية الطالبة الجامعية، التي تبحث عن أحد الأشخاص الأميين، حتى تعلمهم القراءة والكتابة، لكي تستطيع الحصول على شهادة التخرج، حيث تُعد «مي»، في آخر مراحل دراستها الجامعية.

فرح الزاهد: شخصية «مي» في حكاية «بينا اتفاق» بتشبهني جدا لما كنت في الكلية

وقالت الفنانة فرح الزاهد، من خلال تصريحات لـ«الوطن»، «شخصية (مي)، في حكاية (بينا اتفاق)، بتشبهني جدا لما كنت في الكلية، لأن أنا كنت متسوحة زيها كدة، كان مخي مسوحني، ودايما تايهة ومش عارفة أتصرف، عشان كدة لما جيت أمثلها عملتها كأنها فرح، كأنها أنا»، وذلك من خلال أحداث مسلسل «زي القمر».

فرح الزاهد تتحدث عن ردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي

وعن ردود أفعال الجمهور، قالت الفنانة فرح الزاهد، «على طول متابعة ردود الأفعال، ودايما بسأل الناس على السوشيال ميديا، هما متقبلين الشخصية وقريبة منهم ولا لا»، متابعة: «بكون سعيدة جدا بردود الأفعال الإيجايبة للجمهور، وبحس أني قدرت أكون قريبة منهم، وقدرت أجسد معاناة الطلبة اللي عايزة تتخرج من خلال شخصية (مي)».

فرح الزاهد: قرار تعليم الناس الأميين بواسطة الطلبة الخريجين جيد

أما عن قرار تعليم الأشخاص الأمية، من الطلبة الخريجين، قالت الفنانة فرح الزاهد، «قرار تعليم الناس الأميين بواسطة الطلبة الخريجين قرار حلو، هيخلق مجتمع جديد، وناضج، ومسؤول، بس مش عارفة هيبقى سهل أنه يتطبق ولا الطلبة هتكون تايهة زي شخصية (مي)، في حكاية (بينا اتفاق)، من مسلسل (زي القمر)».