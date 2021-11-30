لقاءات لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة بـ«إيديكس»

في إطار دعم علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض.

والتقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، الفريق بحري جاكرمين داريو نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، والفريق براد كوبر قائد الأسطول الخامس، والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفريق سامي سامبسون كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوليفيه لوكونت مدير فرع أفريقيا والشرق الأوسط بالإدارة العامة للتسليح الفرنسي، وتناولت اللقاءات، سبل تعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات، بما يعزز من قدرة القوات البحرية وجاهزيتها القتالية.

كما التقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، ميخاتيل بابيتش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى الروسية، وجيريمي كوين وزير المشتروات الدفاعية البريطانية، والفريق بحري جاكرمين داريو نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، وتناولت اللقاءات أوجه التعاون العسكري والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

فيما التقى اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ميخائيل بابيتش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسية، ويو دونج جون نائب وزير الدفاع الوطني لشئون القوات العسكرية وإدارة الموارد بكوريا الجنوبية، وتناولت اللقاءات، تبادل الرؤى بشأن طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تشهدها الدول المشاركة بالمعرض.

كما التقى نائب رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة الفريق سامي سامبسون كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجال التسليح.

وتأتي اللقاءات في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات، والتعرف على كل ما هو جديد في مختلف عمليات التطوير بمنظومات التسليح، التي تشهدها القوى العسكرية العالمية.