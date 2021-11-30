ضبط كمية لحوم مذبوحة خارج المجاز في حملة بيطرية بالغربية

كلّف الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم، بالقيام بحملة تفتيشية مفاجئة على مركز ومدينة زفتى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية لمديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات المفاجئة لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر

وأسفرت الحملة عن تحرير أربعة محاضر، وبلغ وإجمالي الكمية المضبوطة 53.5 كيلو جرام منهم 4.5 كيلو لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر، و8 كيلو لحم جاموس مذبوحة خارج المجازر، و6 كيلو لحم بقري ذبح خارج المجازر، و35 كيلو لحم مفروم بدون بيانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وتحريزها لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها.

مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق

وشدد محافظ الغربية على مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات والمطاعم للتأكد من جودة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين ، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.