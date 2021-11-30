طلاب «طب بيطري المنصورة» يزورون معهد بحوث الصحة الحيوانية

استقبل معهد الصحة الحيوانية، طلابا من كلية الطب البيطري، بجامعة المنصورة من «برنامج التحاليل الطبية»، بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع كفاءة المنظومة البحثية والتعليمية والفنية، وفي إطار المتابعة من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتشكل الوفد من مدير البرنامج وأربعة أساتذة من الكلية، و52 طالبا من طلاب الصف الأول والثاني بالكلية.

زار الوفد مركز التميز لسلامة الغذاء لأفريقيا من الاتحاد الأفريقي ومعامل البكتريولوجيا، والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني والمعامل المعتمدة، معامل مرجعية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، ومعامل الفيروسات عالية الخطورة ومبنى حيوانات التجارب ذو مستوى الأمان الحيوي الثالث.

الأساتذة يشيدون بالإمكانيات المتوفرة بالمعهد

وأشاد الأساتذة المرافقين للطلاب، بالإمكانيات المتوفرة بالمعهد والتطوير المستمر لإمكانياته ومواكبة أحدث ما يتم من تقنيات على مستوى العالم.

وفي ختام الزيارة، التقى الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، بالطلاب في القاعة الكبرى لمركز التدريب والتعلم والاستشارات– المعتمد دوليا بشهادة الآيزو 21001: 2018، واستمع إليهم في لقاء أخوي، حيث عبر الطلاب عن طموحاتهم وأفكارهم بشأن المستقبل.

تفاصيل لقاء مدير المعهد بالطلاب

وأشار مدير المعهد، إلى ضرورة تكثيف البرنامج التدريبي، الذي يتولاه المعهد بعنوان «تأهيل الطلبة وحديثي التخرج لسوق العمل»، خاصة في المحافظات المختلفة لتسهيل اللقاء مع الطلاب، ونقل الخبرات التشخيصية إليهم في الحقل، وشد على أزرهم لاستمرار التفوق حتى يحصل الطلاب على المستقبل الذي يحلمون به ويؤمنون به مستقبلهم ويستطيعوا خدمة البلاد.

كما أكد على تنفيذ بروتوكول تعاون مع الكلية لمساعدة الطلاب في البرامج المتخصصة التي يدرسونها سواء بالحضور أو باستخدام تقنية الفيديو «كونفرانس» المعتمدة في مركز التدريب والتعلم والاستشارات.