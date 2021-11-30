محافظ أسوان يعلن بدء جلسات الاستماع لمطالب المواطنين

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء جلسات الاستماع لمواطني قرى مركز أسوان، بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة للقرى المتضررة من السيول في أسوان.

جلسات استماع لمطالب الأهالي بأسوان

وقال المحافظ إنه تم عقد جلستي استماع بقرى ونجوع أبو الريش والكوبانية، للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم الجماهيرية وإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والاتصالات والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مواقع الخدمات الجماهيرية المختلفة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن قرية أبو الريش تضم قرية رئيسية، بجانب 3 قرى و36 نجع تابعين ويبلغ تعدادها 46,3 ألف نسمة، بينما تضم قرية الكوبانية 6 نجوع توابع، ويبلغ تعداد سكانها 12 ألف نسمة.

قافلة ثقافية لمدة 3 أيام

وفي السياق ذاته، شهدت قرية سلوا بحري تنظيم قافلة ثقافية استمرت على مدار ثلاثة أيام، وشملت تقديم العديد من العروض الفنية والورش التدريبية، علاوة على الندوات التوعوية، بهدف رفع الوعي الفكري وتنمية المهارات والمواهب للأهالي بمختلف الفئات العمرية.