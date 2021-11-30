وزير الإنتاج الحربي يدعو الشباب لزيارة معرض «EDEX 2021»

دعا المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، الشباب لزيارة معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والتعرف على إمكانيات مصر العسكرية، مؤكداً أن المنتجات المعروضة بالجناح المصري يفخر بها كل مصري.

وزير الإنتاج الحربي يلبي رغبة طالب الأزهر

وجاء ذلك خلال إجراء وزير الدولة للإنتاج الحربي، حوارا مع أحد طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر، بعدما لبى رغبته في إجراء الحوار، على هامش ثاني أيام معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، الذي يقام حتى الثاني من ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.

توطين التكنولوجيا العالمية بالصناعات العسكرية

وأكد مرسي، حرص الوزارة على نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية بمختلف القطاعات الصناعية، وخاصة الصناعات العسكرية بمصانع الإنتاج الحربي، موضحاً أبرز المنتجات التي تشارك بها الوزارة في معرض «EDEX 2021»، مثل المدرعة سينا 200، والمدرعة ST-500 وأنواع جديدة من الذخائر تُعرض لأول مرة.

ومن جانبه، أعرب الطالب محمد باهي الفقي، عن سعادته بمنحه هذه الفرصة لإجراء حوار مع وزير الدولة للإنتاج الحربي، معرباً عن فخره بما شاهده من معروضات الإنتاج الحربي بالجناح المصري.

تشجيع وزير الإنتاج الحربي للشباب

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزير على تشجيع الشباب، وإيمانه الكامل بأهمية دور الإعلام كونه شريكا استراتيجيا لمختلف الجهات بالدولة.