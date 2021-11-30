وزير الإنتاج الحربي يصطحب وفدا سودانيا في جولة بجناح مصر بـ«EDEX 2021»

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربي بالسودان، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث آليات تطوير البرامج والعلاقات خلال الفترة المقبلة لاستكمال أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بمقر جناح الوزارة بالمعرض وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة، ضمن فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، الذى يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021، بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وزير الإنتاج الحربي: مصر دائمًا العمق الاستراتيجي للسودان

في بداية اللقاء، تم الترحيب بالوفد السوداني، حيث أكّد الوزير «مرسي»، عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، مشدداً على أنَّ مصر هي دائمًا العمق الاستراتيجي للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنَّ هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تمت مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية خلال الفترة الأخيرة بهدف بحث مستجدات التعاون بين الجانبين وذلك في ضوء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

عقب ذلك اصطحب الوزير «مرسي» وفد هيئة التصنيع الحربي بالسودان، في جولة تفقدية داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من الأسلحة والمعدات والذخائر التي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة بمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021».

من جهته، عبّر الفريق أول ميرغني إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربي بالسودان عن سعادته بهذا اللقاء، مبينًا أنَّه يأتي استمراراً لسلسلة اللقاءات المتصلة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مسئولي البلدين، مؤكّداً حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

رئيس التصنيع الحربي بالسودان: نتطلع لعقد شراكات استراتيجية مع الإنتاج الحربي المصري

ولفت إلى اهتمام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مشيداً بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربي، مضيفاً أنَّه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلي عقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي وكبري الشركات العالمية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

بدوره، أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات السودانية لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع على كل الأطراف.

جدير بالذكر، أنَّ هذا هو اللقاء الثالث الذى يجمع الجانبين حيث كان اللقاء الأول فى أغسطس 2020 واللقاء الثاني في أبريل 2021.