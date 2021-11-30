وزير الإنتاج الحربي: نتطلع لتعزيز التعاون مع باكستان في مختلف المجالات

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، اليوم، جناح هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، والتقى الفريق علي أمير أوان رئيس الهيئة.

وجاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، الذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة.

تطوير التعاون مع باكستان

وفي بداية الجولة، أكد وزير الإنتاج الحربي على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات التصنيعية ذات الاهتمام المشترك.

واصطحب الفريق علي أمير أوان رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، وفد وزارة الإنتاج الحربي، في جولة تفقدية، بجناح الهيئة، واستمع «مرسي» لشرح ممثلي الشركات الباكستانية بشأن مواصفات هذه المنتجات.

المنتجات العسكرية

كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر، التي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة، كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وأضاف رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية، أن اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع «الإنتاج الحربي» يأتى في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، التي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال التصنيع العسكري.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى اتفاق الوزير، ورئيس هيئة الصناعات الباكستانية، على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين، وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع؛ لما لمسه من تقارب شديد في منتجات الجانبين.