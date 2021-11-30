وزير الإنتاج الحربي يرحب بالوفد الأنجولي ويستعرض أبرز عروض «EDEX 2021»

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أفونسو نيتو وزير شئون الدفاع الأنجولي، وهيرماناو براتا رئيس هيئة التسليح الأنجولي وذلك بجناح الوزارة بمعرض «EDEX 2021» بحضور قيادات الجهتين.

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، الذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتي 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير «مرسي» بالوفد الأنجولي، مؤكّداً العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع أنجولا في مختلف المجالات فضلاً عن الحرص علي تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات التصنيعية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر التي تشارك بها الشركات التابعة بمعرض «EDEX 2021»، كما تمّ مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها، مؤكّدًا أهمية تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنَّه يمكن تدريب الكوادر.

وزير الدفاع الأنجولي: EDEX 2021 يوفر لنا الاطلاع على أحدث الصناعات العسكرية الدولية

فيما أكّد أفونسو نيتو وزير شئون الدفاع الأنجولي، أنَّ اهتمام الجانب الأنجولي بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى، إضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر التي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال التصنيع العسكري.

وزير الدفاع الأنجولي يشيد بدور مصر المحوري في القارة

وأعرب عن تطلعه للتعاون مع الإنتاج الحربي والسعي لإجراء محادثات لاحقة للتناقش بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، قائلاً أن معرض EDEX 2021 يوفر للجانب الأنجولي الاطلاع على أحدث الصناعات العسكرية الدولية، مشيدا بدور مصر المحوري في القارة.

في نهاية اللقاء، أشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى اتفاق الوزير مرسي ووزير شئون الدفاع الأنجولي على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.