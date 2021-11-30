مصرع مسن سقط من أعلى منزله بمركز إدكو في البحيرة

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية واحد التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى جثة مسن إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية واحد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي.

فحص الواقعة من قبل رجال المباحث

بالانتقال والفحص تبين وفاة «أبوالفتوح عبدالسميع حسن حماد» 67 عامًا، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.