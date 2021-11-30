حبس المتهم بـ«هتك عرض» 5 طفلات بمدرسة في المعادي

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بخطف خمس طفلات بالتحايل، وهتك عرضهن بمدرسة بالمعادي، إذ تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم السبت الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري، من والد طفلة ضد عامل بمدرسةٍ بالمعادي، هتك عرضها أثناء تواجدها بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وسألت النيابة، والديِ الطفلة المجني عليها، فقرّرا علمهما منها بوقوع التعدي بدورة المياه بالمدرسة، فتوجها بها لمستشفى، حيث تبين بها التهابات بمناطق عِفتها.

النيابة تفتح تحقيقا موسعا في الواقعة

وأبلغت النيابة العامة، خط نجدة الطفل، فورد إليها تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، بعد فحص المجني عليها نفسيًّا، موصى فيه بتسليم الطفلة لأهليتها، وتحويلها إلى غرفة المشورة النفسية مع متابعة حالتها، كما سألت مديرة المدرسة ورئيسة قسم الحضانة فيها، والعاملة المسئولة عن دورة المياه للطالبات من سنّ المجني عليها بها.

وورد إلى النيابة العامة بلاغات متلاحقة، بارتكاب المتهم الواقعة ذاتها، مع أربع طِفْلات أخريات، فسألت ولاة أمورهن، فقرروا اكتشافهم الواقعة من طفلاتهم، وعرضهن على المستشفى، ليتبينوا أنهن يعانين من التهابات بمناطق عفتهن، وبمناقشة النيابة العامة للطفلات حول الواقعة، وصفن المتهم بألفاظ تناسب عمرهن، دلت على سوء سلوكه معهن.

المتهم ينكر والتلميذات يتعرفن عليه

وأبلغت النيابة العامة خط نجدة الطفل، وأفاد تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، بتعرض الطفلات الأربع للاعتداء وأنهن يُعانين من اضطرابات نفسية، وأشارت لحاجتهن للمتابعة الدورية، وجلسات دعم نفسي وتعديل السلوك.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وعرضته على الطفلات، فتعرف بعضهن عليه، مؤكدات أنه القائم بالتعدي على مواطن عفتهن بدورة المياه بالمدرسة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر مد حبسه على المحكمة المختصة، أمرت باستمراره خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.